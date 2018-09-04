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На киевском рынке устроили стрельбу: фото

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Стрельба на рынке в Киеве
Стрельба на рынке в Киеве / Полиция Киева

Во вторник, 4 сентября, в Киеве на Печерске возник конфликт между охранником рынка и двумя неизвестными лицами. В результате конфликта на рынке раздались выстрелы, и на место прибыли правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Выяснилось, что охранник сделал замечание мужчинам, которые разбросали блоки. Те в ответ выразили возмущение и набросились на охранника с кулаками. Во время драки один из неизвестных достал оружие и сделал несколько выстрелов из травматического оружия. После этого мужчины сразу убежали.

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Охранника рынка доставили в больницу с ранением лица и шеи, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами происшествия. Усилия полиции направленные на установление и задержание злоумышленников.

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Киева
Источник: 24 канал
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