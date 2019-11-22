На Крещатике больше не будет главного символа Киева: детали инцидента

В центре Киева начали исчезать молодые каштаны. Зато на их месте высадили кусты можжевельника. В Киевзеленстрое, со своей стороны, объяснили, что деревья высохли еще в прошлом году.

Событие получило огласку после публикации киевлянки Ирины Ковальчук, которая заметила, что с Крещатика забрали каштаны.

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Кроме злости, это фото ничего не вызывает. Хороший пример, как КГГА видит будущее нашего города,

– прокомментировала сообщение пользовательница Ксения Спицына.

Также киевляне публикуют старые фото Крещатика, на которых буйно зеленеют каштаны.



Как когда-то на Крещатике росли каштаны

В Киевзеленстрое рассказали, что каштаны высохли еще в прошлом году, и тогда их планировали заменить платанами. До этого в центре города провели эксперимент, который показал, что платаны устойчивее к негативной городской среде.

В коммунальном предприятии добавили, что кусты можжевельника высадили временно, перед этим лунки засадили цветами. Платаны же будут высаживать после реконструкции Крещатика.

Как пояснил заместитель гендиректора Киевзеленстроя Дмитрий Заруба, каштаны, высаженные вдоль столичных дорог, к сожалению, уже не выдерживают в современных условиях города. По его словам, сказывается загрязнение и загазованность воздуха, изменение климата, размножение таких вредителей, как минирующая моль, с которой в Киеве запрещено бороться химическими средствами. Большой вред деревьям причиняет и соль, которую зимой используют как средство против гололеда – она разрушает корневую систему деревьев, пишет "Сегодня".

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Каштаны в Киеве

Заруба добавил, что Киев без каштанов все же не останется. В парках и скверах, где условия являются более благоприятными, будут высаживать молодые каштаны.

Со своей стороны, мы будем рекомендовать высаживать на главной улице именно те деревья, которые являются устойчивыми к условиям города. Также будем предлагать устроить автоматический полив деревьев, и систему, с помощью которой корни деревьев в дальнейшем не будут портить дорожное покрытие. Во Львове, например, высаживают деревья вдоль дорог в бетонные колодезные кольца. Тогда корни растут вглубь и не разрушают проезжую часть и тротуары,

– констатировал заместитель гендиректора "Киевзеленстроя".