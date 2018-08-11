На Львовщине грузовик сбил детей, которые катались на скутере: подробности
10 августа в Жидачевском районе Львовской области грузовик сбил скутер с двумя детьми 2003 и 2008 годов рождения. Их с травмами госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
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10 августа в 19:24 в селе Рогизно Жидачевского района произошло столкновение грузовика БАЗ под управлением жителя Львова 1964 года со скутером, на котором двигались жители Рогизно 2003 и 2008 годов рождения,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что детей госпитализировали в Жидачевскую райбольницу с диагнозом "перелом левого бедра", "ссадины на голове".
Источник: 24 канал
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