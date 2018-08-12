На Львовщине люди заблокировали трассу из-за отсутствия света

В воскресенье, 12 августа, в селе Малые Подлески Жовковского района Львовской области местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия электроснабжения в их населенном пункте.

Об этом сообщает "Вголос" со ссылкой на старшего инспектора сектора управления патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак.

По словам Шпитака, на месте происшествия присутствовали работники полиции Львовщины. Люди частично пропускают автомобили, однако пока не планируют прекращать блокирование дороги.

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"Люди требуют включить свет, которого нет со вчера", – объяснили в патрульной полиции.

В то же время в Facebook-сообществе "Варта-1" сообщили, что из-за перекрытия дороги образовались большие пробки.

"Пробки есть, частично пропускают. Только что проезжали Малые Подлески", – пишут водители.