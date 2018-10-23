На Львовщине машина столкнулась с грузовиком: один человек погиб

На Львовщине на трассе Киев-Чоп не разминулись грузовик и внедорожник.

По предварительным данным, аварию вызвал вынос прицепагрузного автомобиля на встречную полосу, по которой двигался MITSUBISHI Pajero.

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За рулем был 42-летний житель Тернополя. Водителя легковушки зажало в салоне машины, он погиб на месте.

Его тело из искореженного металла спасатели деблокировали. Водитель тягача не пострадал. Из-за ДТП образовался огромный затор. Сейчас движение восстановлено. В полиции уже открыли уголовное производство. В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет. Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства ДТП,

- прокомментировала пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

Напомним, 23 октября на бульваре Леси Украинки в центре Киева произошло резонансное ДТП, в котором повреждены более полутора десятка автомобилей. Авария произошла возле бизнес-центра "Парус". Автомобильный кран протаранил сразу почти 20 автомобилей. Одна девушка пострадала, еще один человек отказался от госпитализации.