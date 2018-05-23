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На Львовщине мужчина сжег флаги Украины: злоумышленник задержан

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На Львовщине мужчина сжег 2 флага Украины
На Львовщине мужчина сжег 2 флага Украины / Иллюстративное фото

Во вторник вечером, 22 мая, в Городке на Львовщине неизвестный мужчина сжег 2 государственные флага Украины возле памятника жертвам репрессий. Злоумышленником оказался 31-летний мужчина, что зарегистрирован в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Правоохранители задержали злоумышленника и вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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По данному факту открыто уголовное производство по статье "Надругательство над государственными символами". Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленнику, – до трех лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, а также мотивы, побудившие мужчину к таким действиям.

Теги: Новости Украины Новости Львова Пожар Криминальные новости Полиция
Источник: 24 Канал
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