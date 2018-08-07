На Львовщине мужчина убил собственного сына: злоумышленника задержали

В понедельник, 6 августа, в Дрогобыче, что на Львовщине, 56-летний мужчина во время ссоры убил своего 37-летнего сына, ударив его ножом в сердце.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Львовской области.

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Спасти раненого медикам не удалось.

Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 56-летний отец покойного. Между мужчинами возник конфликт, поскольку злоумышленник злоупотреблял спиртными напитками, а сын его упрекнул за это. Во время ссоры отец нанес ему телесные повреждения, которые привели к смерти,

– отметили в пресс-службе.

По факту открыто уголовное производство за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Проводится досудебное расследование. Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 5 августа в Житомирской области мужчина убил свою малолетнюю дочь, а затем покончил жизнь самоубийством. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой объяснил, что побудило его к преступлению.