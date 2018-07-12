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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Львовщине официально открыли приют для медведей: впечатляющие фото

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Подо Львовом открыли медвежий приют "Домажир", где к новой жизни адаптируются восемь косолапых, которых спасли после жестокого содержания.

Первым жителем приюта "Домажир", что подо Львовом, был медведь Потап. С того времени прошло 2 года и сегодня на восьми гектарах леса живет восемь косолапых. Все они с непростой судьбой.

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Кто-то жил в тесных клетках при ресторанах, а на кого-то травили собак. В приюте же они делали свои первые шаги в природе.

Приоритет для нас – это медведи, которые пострадали  от особых издевательств и прошли через охотничьи станции, когда на них травили собак. Сейчас у нас трое таких животных,
– директор медвежьего приюта "Домажир" Игорь Николин.

Эти животные не могут вернуться в дикую природу, поэтому ее частично воспроизводят в приюте. Косолапые получают двухразовое питание. 80 процентов их рациона – это овощи и фрукты, однако они должны искать их себе сами.

Косолапые получают двухразовое питание

Медведь живет в естественных условиях, поэтому ищет себе еду сам. Мы ее раскладываем, прячем где-то в траву, между деревьями, под камешки,
– сказала смотрительница за животными.

В строительство центра более миллиона евро инвестировал благотворительный фонд "Четыре лапы". Продолжают его содержать за пожертвования европейцев. За два года "Домажир" стал очень популярным местом среди львовян. На выходных местные приезжают сюда целыми семьями.

Медведи живут в природных условиях

За два года площадь приюта должна увеличиться еще на 12 гектаров. Тогда здесь смогут разместить тридцать животных. Работает медвежий приют во все дни, кроме понедельника.

Теги: Новости Украины мир животных Новости Львова
Источник: 24 канал
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