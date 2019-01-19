На Львовщине после празднования корпоратива отравились 11 человек
На Львовщине в городе Славском в отельном комплексе "Жемчужина Карпат" после корпоратива, который проводила ИТ-компания, за медицинской помощью обратилось 11 человек.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе Львовской области.
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По данным ведомства, происшествие было зафиксировано Львовским облцентром экстренной медицинской помощи медицины катастроф 13 января.
Группа в количестве 41 человека проводила корпоратив, питались в течение 11-12 января в заведении, завтраки и фитнес-ужины, обеды – за пределами заведения,
– говорится в сообщении.
Всем, кто обратился за медицинской помощью, был установлен первичный диагноз – острая кишечная инфекция.
Общими симптомами у пострадавших были повышение температуры тела, рвота, тошнота, диарея, боли в животе. Больные от госпитализации отказались и выехали из гостиничного комплекса по месту проживания (Киев, Киевская обл., Черкасская область и Баку),
– отметили в Госпродпотребслужбе.
В ресторане гостиничного комплекса, который находится в аренде ООО Романишака Н.Б., была проведена внеплановая проверка с отбором проб продуктов, воды, смывов с объектов окружающей среды.
В ДПСС сообщают, что ситуация под их контролем. Они провели внезапное обследование персонала и комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации вспышки.