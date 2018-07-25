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На Львовщине солдат потерял селезенку, после того как его избил старшина

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Дедовщина возвращается – громкий скандал в воинской части на Львовщине. Там офицер так избил солдата, что у парня разорвалась селезенка. И вместо того, чтобы помочь с лечением, еще и заставлял его молчать. Когда история получила огласку, оказалось, что такой случай в этой части уже не впервые. Солдаты говорят, их постоянно унижают, бьют и вымогают взятки.

Солдата зовут Вячеслав Явный, он родом из Хмельницкой области. Служит в 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Сейчас эти военнослужащие дислоцируются в Старичах на Львовщине. Он рассказывает, как 2 месяца назад возвращался во Львов с опозданием на 3 дня. На перроне его неожиданно встретили двое – начальник штаба майор Роман Глудик и старшина Сергей Липянин. Вместо наказания, говорит, решили устроить ему "вылазку на природу".

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"Я тогда из Киева приехал, опоздал. Меня вывезли в лес, заставили яму копать. Старшина подошел сбоку, ударил меня со всей силы. Мне стало плохо на построении. Меня отправили в медпункт, сказали, что ничего страшного, а начальник штаба на второй день приехал и меня забрал в Новояворовск, в больницу", – рассказал солдат Вячеслав Явный.

Вячеслав Явный

Мужчина уверяет: его вывезли в соседнее село и заставили копать себе яму – сначала руками, а потом лопатой. Чтобы не сопротивлялся, приставили к голове пистолет. А на прошлой неделе, по словам Вячеслава, на занятиях, старшина Сергей Липянин его еще и избил за то, что солдат задремал. Удар в левый бок был настолько сильным, что разорвало селезенку.

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В больнице медики сказали: еще несколько часов и человек бы умер. А так – стал инвалидом. Майор части после того предлагал ему деньги. Говорят, унижениям подвергался не только Вячеслав, но ему доставалось больше всего.

Солдат, якого побив старшина

Солдат, которого избил старшина

Рассказывают, после этой ситуации руководство штаба вызвал их на ковер. Угрожали даже тюрьмой, чтобы те держали язык за зубами. И ребята признаются: много военных 45-й бригады давали командирам "на лапу", чтобы избежать наказания. Свои слова могут подтвердить и чеками.

Исполняющий обязанности командира воинской части все отрицает. О взятках ничего не знает, а Вячеслава "характеризует отрицательно". Сейчас продолжается следствие. Нам удалось связаться со старшиной Сергеем Липяниным, и ничего комментировать он пока не хочет. Если вину старшины докажут, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Теги: Жертвы Полиция Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Львова
Источник: 24 Канал
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