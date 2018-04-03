На Львовщине трагически погиб 3-летний ребенок
На Львовщине произошел трагический случай: две девушки 2014 и 2015 года – упали в выгребную яму.
Как сообщили в полиции, в результате несчастного случая младшая из девочек умерла.
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Старшую девочку госпитализировали в реанимационное отделение Николаевской центральной районной больницы.
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
Источник: 24 Канал
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