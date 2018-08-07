На Львовщине в отеле отравились 16 детей

На Львовщине в селе Раковец Пустомытовского района в отеле "Джем" отравились 17 человек. Пострадавших госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу.

Все они – жители Шепетовского района Хмельницкой области.

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Как информирует департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА, пострадавших доставили в больницу вечером 6 августа. Предварительный диагноз – пищевая токсикоз-инфекция.

Отмечается, что из 17 пострадавших – 16 детей 2001-2006 года рождения. Все они из города Шепетовка Хмельницкой области.

Все госпитализированные проживали и питались в отеле "Джем Раковец" в селе Раковец Пустомытовского района Львовской области,

– добавили в ЛОГА.

Обстоятельства отравления устанавливаются.

Напомним, в конце июля стало известно о масштабном отравлении шаурмой в Днепровском районе Киева. Тогда из-за некачественного продукта в больницы города попали 16 пострадавших. Позже количество заболевших начало резко расти.