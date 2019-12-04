На Львовщине произошло землетрясение

Легкое землетрясение произошло в ночь на 4 декабря вблизи поселка Станиславчик на Бродовщине во Львовской области. Магнитуда толчков достигала 2,2.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА со ссылкой на данные сейсмических станций Отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины.

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Землетрясение зафиксировали в районе Станиславчика 3 декабря в 23 часов 25 минут.

Подземные толчки были слабые, поэтому местные жители не почувствовали ничего необычного.

Где в Украине может произойти землетрясение?Заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера заявил, что на Закарпатье возможно мощное землетрясение в ближайшее время. Сила толчков могла бы достигать 8 баллов по 12-балльной шкале. Он объяснял, что сейсмическая активность, которая затрагивает Закарпатье, обычно случается раз в 100-120 лет. Последние толчки в регионе были зафиксированы в 1908 году – поэтому стоит ожидать новые.



Впоследствии Кендзера опроверг такое ​​заявление и объяснил, что часть регионов Украины действительно находится в сейсмически уязвимом регионе. Однако, мощного землетрясения на Закарпатье в ближайшее время не будет.



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