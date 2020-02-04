На Минском массиве в Киеве возле гаражей нашли труп девушки
На улице Вышгородской в Киеве обнаружили мертвую девушку. Тело находилось во дворе жилого дома, между гаражами.
Труп нашли работники приема стеклотары, сообщает "Информатор".
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Девушка сидела на земле, спиной опиралась на гараж. Никаких признаков жизни она не подавала.
Труп девушки / Фото: Информатор
На место приехали врачи, констатировали смерть. Телесных повреждений не нашли. На вид девушке около 25-30 лет. Судя по одежде, умершая была бездомной. Правоохранители выясняют причину смерти.
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