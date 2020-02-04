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      На Минском массиве в Киеве возле гаражей нашли труп девушки

      62 Читати новину українською
      В Киеве нашли труп женщины / informator.ua

      На улице Вышгородской в Киеве обнаружили мертвую девушку. Тело находилось во дворе жилого дома, между гаражами.

      Труп нашли работники приема стеклотары, сообщает "Информатор".

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      Девушка сидела на земле, спиной опиралась на гараж. Никаких признаков жизни она не подавала.

      Труп дівчини
      Труп девушки / Фото: Информатор

      На место приехали врачи, констатировали смерть. Телесных повреждений не нашли. На вид девушке около 25-30 лет. Судя по одежде, умершая была бездомной. Правоохранители выясняют причину смерти.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Новости Киева
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