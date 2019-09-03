На мосту Патона в Киеве лоб-в-лоб столкнулись автомобили, есть пострадавшие: жуткие фото и видео

Вечером 2 августа в столице случилась серьезная авария. Ее участники – машины Volkswagen Passat и Audi TT. Автомобили совершили лобовое столкновение на большой скорости. В результате ДТП по меньшей мере 3 человека пострадали.

Авария произошла в Печерском районе Киева, на мосту Патона. По словам свидетелей, Audi TT ехал на большой скорости и постоянно обгонял машины, которые ехали впереди. Об этом информируют столичные правоохранители.

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В какой-то момент Audi, маневрируя, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. От сильного удара двигатель одной из иномарок выбросило прямо на дорогу.



Изуродованный автомобиль/фото – "Эспрессо"

На место ДТП прибыли аж 4 "скорых". Два человека пострадали в Audi, еще один – в Volkswagen.



От удара у одной из машин вылетел двигатель/фото – "Эспрессо"



Авария на мосту Патона / фото из соцсетей

В результате аварии образовалась огромная пробка. С одной стороны полностью "стоял" бульвар Дружбы народов и улицы Лаврская и Старонаводницкая, а с Левого берега – проспект Соборности.



Пробки после серьезной аварии на мосту Патона / фото из соцсетей

Видео с места аварии на мосту Патона в Киеве:

В соцсетях распространяют видео, ранее якобы снятое владелецем того самого Audi, которое попало в серьезное ДТП. В ролике видно, как машина на полной скорости носится по улицам Киева.

Видео, снятое ранее в салоне будто бы того же Audi: