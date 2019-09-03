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      На мосту Патона в Киеве лоб-в-лоб столкнулись автомобили, есть пострадавшие: жуткие фото и видео

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      Страшное ДТП на Патона в Киеве
      Страшное ДТП на Патона в Киеве / Нацполиция Киева

      Вечером 2 августа в столице случилась серьезная авария. Ее участники – машины Volkswagen Passat и Audi TT. Автомобили совершили лобовое столкновение на большой скорости. В результате ДТП по меньшей мере 3 человека пострадали.

      Авария произошла в Печерском районе Киева, на мосту Патона. По словам свидетелей, Audi TT ехал на большой скорости и постоянно обгонял машины, которые ехали впереди. Об этом информируют столичные правоохранители.

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      В какой-то момент Audi, маневрируя, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. От сильного удара двигатель одной из иномарок выбросило прямо на дорогу.

      ДТП Київ
      ДТП КиївИзуродованный автомобиль/фото – "Эспрессо"

      На место ДТП прибыли аж 4 "скорых". Два человека пострадали в Audi, еще один – в Volkswagen.

      ДТП Київ
      От удара у одной из машин вылетел двигатель/фото – "Эспрессо"

      аварія патона київ
      Авария на мосту Патона / фото из соцсетей

      В результате аварии образовалась огромная пробка. С одной стороны полностью "стоял" бульвар Дружбы народов и улицы Лаврская и Старонаводницкая, а с Левого берега – проспект Соборности.

      затори Київ
      Пробки после серьезной аварии на мосту Патона / фото из соцсетей

      Видео с места аварии на мосту Патона в Киеве:

      В соцсетях распространяют видео, ранее якобы снятое владелецем того самого Audi, которое попало в серьезное ДТП. В ролике видно, как машина на полной скорости носится по улицам Киева.

      Видео, снятое ранее в салоне будто бы того же Audi:

       

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      Теги: Полиция Постраждалі Аварии и ДТП Новости Киева
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