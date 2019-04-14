На "Олимпийском" готовятся к дебатам Порошенко – Зеленского: фото со стадиона

Несмотря на то, что кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский так и не согласовали единую дату и время проведения дебатов, сегодня, 14 апреля, "Олимпийский" готовится к дебатам. Территорию, прилегающую к стадиону, окружило множество правоохранителей.

Еще 7 апреля Петр Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" именно 14 апреля

в 14: 14, а в студии "общественного" - 19 апреля в 19 часов согласно действующему законодательству. Зато Владимир Зеленский на такие даты не согласился. Он утверждал, что на "Олимпийский" приедет только 19 апреля в 19 часов, а 14 апреля он никуда не поедет.

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Интрига продолжается. До сих пор не известно, приедут ли на дебаты сегодня оба кандидата. Но подготовка к ним идет вовсю – квартал патрулируют правоохранители, а перед стадионом установили сцену с агитацией Петра Порошенко. На стадион еще никого не пускают.

Стало известно, что команда Петра Порошенко пригласила председателя правления ОО "Общественное радио", ведущего Андрея Куликова стать модератором дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые должны состояться на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14 часов. Об этом сообщило "Громадське радіо".

Неподалеку от стадиона также расположились агитационные палатки без опознавательных знаков, которые выступают против некоторых кандидатов.

Что еще известно о предвыборной борьбе между Зеленским и Порошенко?

Кроме дебатов на "Олимпийском", Зеленский еще предложил, чтобы каждый из кандидатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Зато президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.



По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.



10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.



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