13:56
14 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      На "Олимпийском" готовятся к дебатам Порошенко – Зеленского: фото со стадиона

      350 Читати новину українською
      "Олимпийский" – дебаты между Порошенко и Зеленским
      "Олимпийский" – дебаты между Порошенко и Зеленским / Facebook // Evgeniy Plinskiy

      Несмотря на то, что кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский так и не согласовали единую дату и время проведения дебатов, сегодня, 14 апреля, "Олимпийский" готовится к дебатам. Территорию, прилегающую к стадиону, окружило множество правоохранителей.

      Еще 7 апреля Петр Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" именно 14 апреля
      в 14: 14, а в студии "общественного" - 19 апреля в 19 часов согласно действующему законодательству. Зато Владимир Зеленский на такие даты не согласился. Он утверждал, что на "Олимпийский" приедет только 19 апреля в 19 часов, а 14 апреля он никуда не поедет.

      Читайте также: Кто твой кандидат в президенты: тест

      Интрига продолжается. До сих пор не известно, приедут ли на дебаты сегодня оба кандидата. Но подготовка к ним идет вовсю – квартал патрулируют правоохранители, а перед стадионом установили сцену с агитацией Петра Порошенко. На стадион еще никого не пускают.

      Стало известно, что команда Петра Порошенко пригласила председателя правления ОО "Общественное радио", ведущего Андрея Куликова стать модератором дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые должны состояться на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14 часов. Об этом сообщило "Громадське радіо".

      Неподалеку от стадиона также расположились агитационные палатки без опознавательных знаков, которые выступают против некоторых кандидатов.

       

      Что еще известно о предвыборной борьбе между Зеленским и Порошенко?
      Кроме дебатов на "Олимпийском", Зеленский еще предложил, чтобы каждый из кандидатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Зато президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.

      По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.

      10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.


      За кого будут голосовать украинцы во втором туре

      blog_ava
      Как сейчас живут страны, пострадавшие в кровавых Югославских войнах: фото
      сегодня
      593
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 НСК Олимпийский Владимир Зеленский Новости Киева Порошенко и Зеленский Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Бунт і демарш підлеглих: вертикаль влади президента Порошенка розсипається?
      сегодня , 13:00 Бунт і демарш підлеглих: вертикаль влади президента Порошенка розсипається?
      Дмитро Гнап 235
      Путінська Росія – як фортеця в облозі, – The Washington Post
      сегодня , 12:00 Путінська Росія – як фортеця в облозі, – The Washington Post
      Світові Медіа 471
      "Кладбище домашних животных": экранизация самого страшного романа Стивена Кинга
      сегодня , 10:00 "Кладбище домашних животных": экранизация самого страшного романа Стивена Кинга
      Юлія Ліпенцева 216
      Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      сегодня , 09:07 Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      4798
      Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      сегодня , 08:40 Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      Олекса Коба 739
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Общины 4 областей просят Президента освободить Тимошенко
       24 апреля 2013 , 13:45 15
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Volkswagen объединяется с Microsoft
       2 октября 2018 , 13:45
      Как заменить камеру кругового обзора прибором за $5
       22 февраля , 08:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук