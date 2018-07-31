На пляже в Одессе женщина родила двойню
30 июля у беременной женщины, которая после отдыха на пляже прогуливалась по побережью Черного моря в Одессе, неожиданно для нее и окружающих начались роды.
Об этом сообщает издание "Думська".
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Отмечается, что необычное происшествие случилось на Трассе здоровья.
Помощь роженице оказали прохожие и сотрудники муниципальной стражи, дежурившие возле спуска с улицы Вице-адмирала Азарова.
Как пишет издание, к приезду "скорой" на свет появился первый ребенок, а со вторым уже помогали медики.
По словам невольных акушеров, роды прошли успешно и без патологий.
Источник: 24 Канал
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