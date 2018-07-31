На пляже в Одессе женщина родила двойню

30 июля у беременной женщины, которая после отдыха на пляже прогуливалась по побережью Черного моря в Одессе, неожиданно для нее и окружающих начались роды.

Об этом сообщает издание "Думська".

Читайте также: На одесском курорте один отдыхающий до смерти избил другого: подробности

Отмечается, что необычное происшествие случилось на Трассе здоровья.

Помощь роженице оказали прохожие и сотрудники муниципальной стражи, дежурившие возле спуска с улицы Вице-адмирала Азарова.

Как пишет издание, к приезду "скорой" на свет появился первый ребенок, а со вторым уже помогали медики.

По словам невольных акушеров, роды прошли успешно и без патологий.