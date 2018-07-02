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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На скандальном одесском "Автохабе" провели проверку: какие нарушения найдено

91 Читати новину українською
Автохаб
Автохаб / dumskaya.net

В сентябре 2017 года Владимир Гройсман торжественно открывал "Автохаб" в Одесском порту. Суть проекта заключалась в том, что украинцы, которые покупают за океаном авто с аукционов, получают их в порту – и прямо на месте растамаживают. Эта процедура должна выполняться по принципу единого окна – быстро, без лишней бюрократии и намеков на взятку.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

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"Вскоре "Автохаб" будет отмечать уже годовщину работы. А что получили? Под "Автохаб", идея которого якобы исключала любые коррупционные риски, создали целую схему. И ее мы подробно разложили. Как оказалось, самостоятельно растаможить машину по принципу единого окна владельцам было почти невозможно. Чтобы обойти бюрократические препоны и разобраться с инвойсами, платежами, налогами, проще было обратиться к таможенному брокеру. И вот этот рынок виртуозно поделили", – отметила Мартынюк.

По ее словам, часть брокерских фирм установила прайс за услугу под ключ 600 долларов, другая, что объединились в специально созданную ассоциацию, – 1200. Но отличие более дешевых брокеров в том, что более ценные посредники умудрялись проводить документы своих клиентов за один день да еще и умудрялись каким-то странным образом проводить по базе значительно меньшую инвойсовую стоимость авто, соответственно, уменьшая акцизные и налоговые платежи своего клиента.

Переплата за их услуги для клиента в 600 долларов отбивалась с лихвой. Конечно, с минусом для бюджета, но кого то волнует, когда на кону деньги из собственного кармана. Схема стала известной тогда, когда конкуренты-неудачники за 600 долларов потеряли одного такого клиента, а потом увидели, как он выгодно растаможил машину, на треть занизив ее стоимость,
– рассказала журналистка.

Также она добавила, что на местном уровне все обращения игнорировались. Добрались наконец и столицы и самого премьера. После эфира программы ЦРУ, в которой журналисты по полочкам разложили схему и махинации, на "Автохабе" таки провели внутреннюю служебную проверку. Проверяло работу одесситов центральное управление ДФС из Киева. Правда не тотально, а по выборочным позициям. По тем, которые мы обнародовали в своей программе и о которых заявляли активисты.

"И вот мы уже получили результат – нарушения подтвердились. К примеру, обнаружили, что при оформлении БМВ Х5, эксперты занизили стоимость автомобиля более чем 5 тысяч долларов, разницу таможенных платежей насчитали более 75 тысяч. Поразительная экономия! Еще один случай, когда разбирали документы, по которым растаможивали американский "Лексус", заподозрили, что таможенные платежи сократили более чем на 200 тысяч", – добавила Мартынюк.

Смотрите видео полного выпуска видоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 2 июля 2018

 

Теги: Новости Украины Видеоблоги Новости Одессы Авто
Источник: 24 канал
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