На сколько вырастет экономика Украины в 2020 году: прогноз от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития ожидает, что украинская экономика в 2020 году вырастет с 3% до 3,5%. Как отмечают в ЕБРР, украинская экономика является устойчивой к политическим факторам, но темпы ее роста остаются скромными.

"Рост ВВП страны останется на уровне 3,3% в 2019, как и в прошлом году, и несколько ускорится до 3,5% в 2020 году", – говорится в прогнозе ЕБРР.

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При этом банк отмечает решающее значение для макроэкономической стабильности заключения соглашения о новой программе с Международным валютным фондом, поскольку в 2020-2021 годах Украину ждут крупные выплаты по государственному долгу.

"Инфляция потребительских цен замедлилась до 7,5% в сентябре 2019 года, но все еще находилась выше целевого показателя регулятора в 5%", – говорится в сообщении банка.

Заметим, что Кабмин Украины в течение следующих 5 лет планирует рост экономики на 40%.