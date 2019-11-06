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      На сколько вырастет экономика Украины в 2020 году: прогноз от ЕБРР

      82 Читати новину українською
      Рост экономики Украины в 2020 году
      Рост экономики Украины в 2020 году / volynonline.com

      Европейский банк реконструкции и развития ожидает, что украинская экономика в 2020 году вырастет с 3% до 3,5%. Как отмечают в ЕБРР, украинская экономика является устойчивой к политическим факторам, но темпы ее роста остаются скромными.

      "Рост ВВП страны останется на уровне 3,3% в 2019, как и в прошлом году, и несколько ускорится до 3,5% в 2020 году", – говорится в прогнозе ЕБРР.

      Читайте также: Как будет расти украинская экономика в 2020 году: прогноз от Милованова

      При этом банк отмечает решающее значение для макроэкономической стабильности заключения соглашения о новой программе с Международным валютным фондом, поскольку в 2020-2021 годах Украину ждут крупные выплаты по государственному долгу.

      "Инфляция потребительских цен замедлилась до 7,5% в сентябре 2019 года, но все еще находилась выше целевого показателя регулятора в 5%", – говорится в сообщении банка.

      Заметим, что Кабмин Украины в течение следующих 5 лет планирует рост экономики на 40%.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины МВФ Деньги ЕБРР
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