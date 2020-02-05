На Столичном шоссе под Киевом из-за непогоды произошла смертельная авария: фото, видео

Утром 5 февраля в Киеве и пригороде произошло не менее 7 ДТП. Большинство аварий произошло из-за непогоды, охватившей столицу утром 5 февраля. Серьезную аварию можно было наблюдать в Конча-Заспе на Столичном шоссе – здесь один человек погиб и еще один получил травмы.

Смертельное ДТП в Конча-Заспе

Авария произошла примерно в 8 часов утра. Не разминулись автомобили Jeep и Renaul. В результате водитель Renaul погиб на месте, а пассажирку машины с телесными повреждениями госпитализировали, сообщают в патрульной полиции Киева.

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Заметим, что авария произошла в условиях сильного мокрого снега и плохой видимости. Предварительно, Renault и Jeep двигались на встречу друг другу. Но внедорожник выехал на встречную полосу и протаранил Renault, пишет "Информатор".

Место смертельного ДТП в Конча-Заспе на Столичном шоссе / Фото: dtp.kiev.ua, "Информатор"​

В результате машина вылетела с дороги, а двух людей зажало в салоне. Их пришлось доставать спасателям. Когда деблокировали водителя, он уже был мертв. Водитель Jeep пострадал меньше, но также попросил помощи медиков. Точные причины аварии устанавливают правоохранители.

Смотрите видео с места смертельного ДТП на Столичном шоссе под Киевом

Остальные мелкие ДТП

Утром 5 февраля на Столичном шоссе произошла еще одна авария. Как сообщает dtp.kiev.ua, здесь у дамбы на скользкой дороге водитель не справился с управлением и врезался в забор. Сейчас на месте работает патруль полиции. Информации о пострадавших пока нет.

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Уже в самом Киеве, а именно в центре столицы, примерно в 7 часов утра на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого на проезжую часть упало дерево. Поэтому движение транспорта здесь затруднено.