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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На вокзале в Киеве мужчина подстрелил журналистку: известны подробности

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На киевском вокзале мужчина из травматического оружия ранил журналистку СТБ
На киевском вокзале мужчина из травматического оружия ранил журналистку СТБ / ex-press.by/

На железнодорожном вокзале в Киеве мужчина случайно ранил в живот журналистку телеканала СТБ Евгению Мотрич из травматического оружия.

Об этом Вечером 6 июля сообщил в Facebook ее муж Тарас Семенюк.

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Вечер был спокойный и веселый потому что  отправлялись в отпуск, если бы не работник НЭК "Укрэнерго", который решил что вокзал – это тир. Выстрелил и пуля срикошетила жене в живот,
– написал человек журналистки.

Отмечается, что Евгения Мотрич получила незначительные повреждения, однако находится в шоковом состоянии, поскольку рядом был ее сын.

"Слава Богу, что это не огнестрельное оружие, однако рядом шел сын. О последствиях которые могли бы быть, я писать не буду .... Страшно, скажу вам. Полиция Киев приехала быстро, процедуру отработали. Какие будут последствия? Посмотрим", – добавил муж пострадавшей.

Семенюк также добавил к своему сообщению фото оружия и удостоверение с личной информацией стрелка. Так, известно, что подстрелил журналистку по неосторожности слесарь-сантехник, который работает в НЭК "Укрэнерго". Мужчину зовут Александр Цигельник.

 

Теги: Новости Украины Полиция Оружие Новости Киева Криминальные новости журналисты
Источник: 24 канал
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