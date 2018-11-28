На выборах в Грузии побеждает "независимая" кандидат, ее поддерживает миллиардер правящей партии

По предварительным результатам голосования во втором туре на президентских выборах в Грузии побеждает независимый кандидат Саломе Зурабишвили, к которой лояльна правящая партия "Грузинская мечта".

Однако сейчас подсчитали лишь 38% бюллетеней, передает "РБК-Украина".

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Политик сейчас набирает 57,6% (333445 голосов, а ее ближайший соперник из оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе – 42,4% (245246 голосов).

Как пишет "Эхо Кавказа", что на избирательных участках в Гурджаани, Ахалцихе, Батуми, Зугдиди и Тбилиси произошли столкновения, среди пострадавших – и журналисты. Представители "Грузинской мечты" пытались помешать их работе.

А бывший президент Грузии и лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили призвал бойкотировать результаты выборов в Грузии и выйти на протесты. Заметим, что Саакашвили поддерживает Вашадзе.

Кто такая Саломе Зурабишвили? Грузинская политик пошла на выборы формально как независимый кандидат. Но известно, что она заручилась большой поддержкой правящей партии "Грузинская мечта". В частности, политсила принимала активное участие в предвыборной кампании Зурабишвили. После первого тура выборов последняя даже исчезла из части бигбордов своей же кампании. Зато там появилось изображение миллиардера и председателя партии Бидзины Иванишвили, которого обвиняют в узурпации власти – мол, он единолично контролирует все рычаги управления страной.





Саломе Зурабишвили