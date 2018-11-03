На взятке поймали руководителя одного из университетов Львова
Сотрудники СБУ разоблачили на взятке одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности. Мужчину задержали вблизи учебного заведения во время получения всей суммы взятки.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы выяснили, что полковник службы гражданской защиты требовал от работника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из Херсонской области 84 тысячи гривен за трудоустройство в университете.
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По данному факту правоохранители расследуют дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение".
Решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения.