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      Нацбанк изменил дизайн 50 и 200 гривен: что изменилось – фото

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      Новые банкноты номиналом в 50 и 200 гривен / bank.gov.ua

      Национальный банк 25 декабря вводит в обращение новую банкноту номиналом в 50 гривен, а 25 февраля – номиналом в 200 гривен.

      Новые купюры унаследовали дизайн нового поколения гривны номиналом в 20, 100, 500 и 1000 гривен. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

      К теме: Монеты достоинством в 5 гривен войдут в обращение с 20 декабря: фото

      Основные изображения нынешних банкнот 50 и 200 гривен (Михаил Грушевский и Леся Украинка) сохранятся. Новые банкноты также будут иметь аналогичные размеры и подобную цветовую гамму.
      Обновленный дизайн купюры номиналом в 50 гривен / bank.gov.ua


      Обновленный дизайн купюры номиналом в 200 гривен / bank.gov.ua

      Что изменилось в новых банкнотах:

      – обе обновленные банкноты имеют усиленную защиту;

      – улучшенная рельефность элементов печати;

      – изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита;

      – серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

      Кроме того, на обновленной банкноте номиналом 200 гривен, как и на банкнотах нового поколения номиналами 100, 500 и 1000 гривен, использованы инновационные защитные элементы. Это оптически переменный элемент SPARK, который выполнен в виде стилизованного изображения кувшинки и меняет цвет при изменении угла наклона банкноты. Другой элемент – защитная лента, содержащая изображение номинала и графического знака гривны. Если менять угол наклона банкноты, меняется направление движения ее фонового изображения.

      Банкноты номиналом в 50 гривен с дизайном 2004 года и банкноты 200 гривен с дизайном 2007 года остаются платежным средством, их не нужно менять на новые.

      Национальный банк Украины сегодня также ввел в обращение монеты номиналом в 5 гривен. На них, как и на банкноте, будет изображен Богдан Хмельницкий.

      Отметим, что с апреля 2018 года НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны, а в октябре 2019 года вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

      Смотрите также: Нацбанк ввел банкноту номиналом 1000 гривен – фото

      Для чего вводят новые банкноты и выводят из обращения монеты?

      В Нацбанке считают, что все это увеличит удобство расчетов украинцев, а также приведет к большей экономии бюджета. В частности потому, что государство уменьшит расходы на чеканку новых монет малых номиналов.

      После завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала – номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики НБУ
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