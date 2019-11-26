Нацбанк изменил дизайн 50 и 200 гривен: что изменилось – фото

Национальный банк 25 декабря вводит в обращение новую банкноту номиналом в 50 гривен, а 25 февраля – номиналом в 200 гривен.

Новые купюры унаследовали дизайн нового поколения гривны номиналом в 20, 100, 500 и 1000 гривен. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Основные изображения нынешних банкнот 50 и 200 гривен (Михаил Грушевский и Леся Украинка) сохранятся. Новые банкноты также будут иметь аналогичные размеры и подобную цветовую гамму.

Обновленный дизайн купюры номиналом в 50 гривен / bank.gov.ua



Обновленный дизайн купюры номиналом в 200 гривен / bank.gov.ua

Что изменилось в новых банкнотах:

– обе обновленные банкноты имеют усиленную защиту;

– улучшенная рельефность элементов печати;

– изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита;

– серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Кроме того, на обновленной банкноте номиналом 200 гривен, как и на банкнотах нового поколения номиналами 100, 500 и 1000 гривен, использованы инновационные защитные элементы. Это оптически переменный элемент SPARK, который выполнен в виде стилизованного изображения кувшинки и меняет цвет при изменении угла наклона банкноты. Другой элемент – защитная лента, содержащая изображение номинала и графического знака гривны. Если менять угол наклона банкноты, меняется направление движения ее фонового изображения.

Банкноты номиналом в 50 гривен с дизайном 2004 года и банкноты 200 гривен с дизайном 2007 года остаются платежным средством, их не нужно менять на новые.

Национальный банк Украины сегодня также ввел в обращение монеты номиналом в 5 гривен. На них, как и на банкноте, будет изображен Богдан Хмельницкий.

Отметим, что с апреля 2018 года НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны, а в октябре 2019 года вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.