Нацбанк обновит банкноту 500 гривен

Национальный банк Украины вводит в оборот обновленную купюру номиналом 500 гривен – с подписью главы НБУ Якова Смолия и указанием на них года выпуска. Изменения вступают в силу 22 февраля.

Обновление денег – плановое. Новые банкноты должны заменить изношенные, поврежденные и изъятые из обращения купюры в 500 гривен, сообщили в пресс-службе НБУ.

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Образцы предыдущих лет можно обменять на новенькие купюры в банках без ограничений.

Что это значит? У нас остается в обращении банкнота 500 гривен образца 2016 года, только теперь на ней будут подпись главы НБУ Смолия и год выпуска.

Поскольку элементы защиты остаются такими, как и раньше, то напомним, как отличить купюру 500 гривен от подделки.

Как отличить 500 гривен от подделки