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      Нацбанк обновит банкноту 500 гривен

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      Украина обновит банкноту 500 гривен
      Украина обновит банкноту 500 гривен / НБУ

      Национальный банк Украины вводит в оборот обновленную купюру номиналом 500 гривен – с подписью главы НБУ Якова Смолия и указанием на них года выпуска. Изменения вступают в силу 22 февраля.

      Обновление денег – плановое. Новые банкноты должны заменить изношенные, поврежденные и изъятые из обращения купюры в 500 гривен, сообщили в пресс-службе НБУ.

      Читайте также: Как изменилось количество наличности в Украине: инфографика

      Образцы предыдущих лет можно обменять на новенькие купюры в банках без ограничений.

      Что это значит? У нас остается в обращении банкнота 500 гривен образца 2016 года, только теперь на ней будут подпись главы НБУ Смолия и год выпуска.

      Поскольку элементы защиты остаются такими, как и раньше, то напомним, как отличить купюру 500 гривен от подделки.

      Как отличить 500 гривен от подделки

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      Теги: Новости Украины Деньги НБУ
      Источник: 24 Канал
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