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      Нацбанк во второй раз дал банкам наличные доллары: детали

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      НБУ дал банкам 180 миллионов долларов наличными / Скриншот из видео

      Национальный банк Украины провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. Банкам было предложено 180 миллионов долларов, и фактически всю сумму они сразу же и выкупили.

      Участие в таком обмене приняли 12 важных банков, которые сохраняют львиную долю валютных вложений украинцев, информирует НБУ.

      Важно 29,5 гривны за доллар и каждый 10-й безработный: правительство существенно изменило экономические прогнозы на 2020-й

      В ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить спрос клиентов. Мы же на этой неделе планируем еще одну операцию по обмену наличного доллара,
      – подчеркнули в Нацбанке.

      Там пояснили, что дефицит наличного доллара в Украине возник только из-за проблем с авиасообщением, вызванным эпидемией коронавируса. Вскоре эта проблема должна быть решена.

      Между тем Национальный банк советует покупать и продавать иностранную валюту не наличными, а в онлайн-приложениях банков. Мол, это современно и безопасно.

      Что еще известно об обмене наличного доллара на безналичный?Впервые такую операцию Национальный банк осуществил на прошлой неделе. Тогда было обменено около 130 миллионов долларов.

      Дело в том, что из-за эпидемии коронавируса и обвала нефтяных рынков украинцы массово начали скупать валюту. Опять же из-за эпидемии существуют большие проблемы с ее поставками в Украину.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Доллар Карантин в Украине 2020 НБУ
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