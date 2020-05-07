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      Нацгвардейцы жгли траву и едва не избили мужчину за замечание: видео

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      Нацгвардийци жгли траву и обругали мужчину из-за замечаний - видео
      Нацгвардейцы жгли траву / Иллюстративное фото Censor.net

      Нацгвардейцы жгли траву в Бориспольском районе на Киевщине. Когда очевидец сделал им замечание – набросились на него с матами и едва не побили.

      Нацгвардейцы жгли траву в Бориспольском районе на Киевщине. Когда очевидец сделал им замечание – набросились на него с матами и едва не побили, сообщает телеграм-канал Teza.

      Интересно В расследовании пожаров в Чернобыле помогут спутниковые снимки

      В Нацгвардии подтвердили, что бойцы на видео – их. Там добавили, что пожара, к счастью, не произошло. Поджигатели якобы сами потушили все то, что подожгли.

      От кого нацгвардейцы получили задание убирать поле и сжечь траву в Нацгвардии не знают, однако обещают выяснить.

      Нацгвардейцы жгли траву: смотрите видео

      https://t.me/tezamedia/648

      Поджигатели-гвардейцы служат на полигоне Нацгвардии в селе Старое, Бориспольского района, сообщает телеграм-канал. Поле, где подожгли траву, расположено в нескольких километрах от полигона.

      Источники сообщают, что гвардейцев-срочников на поля послали командиры. Они якобы получили деньги от местных крестьян за уборку на полях.

      Нацгвардійці палили траву
      УАЗ нацгвардейцев, которые жгли траву / Фото из телеграм-канала​ Teza

      Нацгвардійці підпалили траву
      Еще одно доказательство, что поджигатели – нацгвардейцы / Фото из телеграм-канала Teza

      Поджоги травы в Украине: ответственность и последствия

      • Минимальная сумма штрафа за поджог травы выросла с 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен. Ранее этот закон поддержали в Верховной Раде 328 голосами нардепов и подписал президент Владимир Зеленский.
      • Поджоги травы перерастают в огромные пожары, уносят жизни животных, уничтожают растительность и дома людей. Этой весной от пожаров пострадала Чернобыльская зона – огонь уничтожил около 5% заповедника.
      • Из-за пожаров на Житомирщине и Киевщине очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве – люди не могли открыть окна. Столица неоднократно поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.

      К слову, именно Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию в лесах, чтобы предотвратить поджоги.

      Штрафи за підпал трави інфографіка 24 канал
      Штрафы за поджог травы / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Нацгвардія Пожар Новости политики
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