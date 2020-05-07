Нацгвардейцы жгли траву и едва не избили мужчину за замечание: видео

Нацгвардейцы жгли траву в Бориспольском районе на Киевщине. Когда очевидец сделал им замечание – набросились на него с матами и едва не побили.

Нацгвардейцы жгли траву в Бориспольском районе на Киевщине. Когда очевидец сделал им замечание – набросились на него с матами и едва не побили, сообщает телеграм-канал Teza.

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В Нацгвардии подтвердили, что бойцы на видео – их. Там добавили, что пожара, к счастью, не произошло. Поджигатели якобы сами потушили все то, что подожгли.

От кого нацгвардейцы получили задание убирать поле и сжечь траву в Нацгвардии не знают, однако обещают выяснить.

Нацгвардейцы жгли траву: смотрите видео

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Поджигатели-гвардейцы служат на полигоне Нацгвардии в селе Старое, Бориспольского района, сообщает телеграм-канал. Поле, где подожгли траву, расположено в нескольких километрах от полигона.

Источники сообщают, что гвардейцев-срочников на поля послали командиры. Они якобы получили деньги от местных крестьян за уборку на полях.



УАЗ нацгвардейцев, которые жгли траву / Фото из телеграм-канала​ Teza



Еще одно доказательство, что поджигатели – нацгвардейцы / Фото из телеграм-канала Teza

Поджоги травы в Украине: ответственность и последствия

Минимальная сумма штрафа за поджог травы выросла с 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен. Ранее этот закон поддержали в Верховной Раде 328 голосами нардепов и подписал президент Владимир Зеленский.

Поджоги травы перерастают в огромные пожары, уносят жизни животных, уничтожают растительность и дома людей. Этой весной от пожаров пострадала Чернобыльская зона – огонь уничтожил около 5% заповедника.

Из-за пожаров на Житомирщине и Киевщине очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве – люди не могли открыть окна. Столица неоднократно поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.

К слову, именно Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию в лесах, чтобы предотвратить поджоги.



Штрафы за поджог травы / Инфографика 24 канала