В Харькове работники скорой заявили о притеснениях со стороны руководства. Еще 18 мая бригада одной из подстанций Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф вышла на акцию протеста, где заявили об ужасных условиях труда и выборочные доплаты за работу с пациентами, больными коронавирусом. Они остались безработными.

Почему медиков увольняют с работы и назначают им комиссии за участие в митинге – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Увольнение работников

Врачей увольняют якобы из-за прогулов. Но они уверяют, что никакого прогула не было, а увольнение – это месть за активную позицию.

Был перенос изменения, утвержденный с администрацией. В результате администрация от этого переноса отказалась. Меня вызвали на комиссию со словами: "Не стоит ставить подписи под бумагами, которые тебя не касаются",

– заявила уволенная врач подстанции скорой помощи Юлия Четвертюкова.

Женщина собирается оспаривать свое увольнение в суде. Юристы же тоже утверждают, что факты для увольнения – вымышленные. За помощью к юристам сейчас обратились еще трое сотрудников больницы.

Комиссии

Еще трех врачей и нескольких водителей скорой таскают по комиссиям и проверкам. Работники скорой предполагают, что все из-за пикета 18 мая. Тогда они требовали выплатить обещанные правительством надбавки за работу с пациентами, больными коронавирусом, и обеспечить их бригады лекарствами и средствами защиты.

Десятки возмущенных медиков подписали также жалобу к руководству области. Именно это и стало поводом для преследования.

Начались репрессии сотрудников, то есть несуществующие комиссии по этике. Увольнение сотрудников. Также увольнение. По крайней мере увольнение водителей, связано с тем, что они якобы неадекватные, в состоянии алкогольного опьянения и тому подобное. То есть начались угрозы,

– утвердил врач Марина Сидоренко.

Что говорят руководители "скорой"

Руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф оправдывается, мол, ни о каких преследованиях речи быть не может.

"Мы работаем по закону, я лично никого не увольнял. Если ее кто-то уволил, пусть скажет, кто конкретно, что ей сказали, за что подает в суд? Я думаю, суд ее восстановит, если были нарушены ее права", – заявил директор центра Виктор Забашта.

Подробнее о протесте работников "скорой" – можно прочитать по ссылке.