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      "Нацкорпус" готовит масштабную акцию на Майдане: в США предупредили о возможном насилии

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      Нацкорпус готовит акцию на Майдане 16 марта 2019 - США предупредили о насилии
      "Нацкорпус" готовит масштабную акцию на Майдане в Киеве 16 марта / Facebook-страница "Нацкорпуса" (иллюстративное фото)

      Партия "Национальный корпус" планирует провести 16 марта в Киеве на Майдане Незалежности масштабную акцию "Свинарчуків Порошенко – за грати!". Ее участники будут протестовать против коррупции в оборонной сфере Украины.

      Акция будет проходить без партийной символики и флагов, заверили в Черкасской ячейке "Нацкорпуса". На Майдан приедут члены партии из ряда областей Украины.

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      В "Нацкорпусе" также произнесли свои требования, которые озвучат во время акции:

      • Взять под стражу и арестовать счета и имущество вероятных участников коррупционных сделок в оборонной отрасли: уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского его сына Игоря, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства "Укроборонпрома" Павла Букина, директоров всех госпредприятий, которые были участниками схемы;
      • Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества;
      • Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;
      • От генпрокурора Юрия Луценко требуют еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением денег оборонного бюджета.

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      Нацкорпус Майдан Київ акція 16 березня

      Посольство США опубликовало предупреждение в связи с митингом, который должна провести националистическая группировка.

      "Украинская националистическая группировка планирует митинговать на Майдане Незалежности ( ... ). Эта группировка была связана с проявлением насилия и общественными беспорядками, включая столкновениями с полицией. В этом районе ожидается скопление людей", – говорится в сообщении.

      Посольство США рекомендует избегать толпы и следить по сообщениям в СМИ.

      14 марта Государственный департамент США назвал украинские радикальные организации С14 и "Нацкорпус" группами ненависти. В ведомстве заявили, что по 2018 год были зафиксированы случаи, когда "группы ненависти" задерживали людей при явном попустительстве правоохранительных органов.

      Что известно о "Национальном корпусе"?
      Украинская политическая партия, которая появилась 14 октября 2016 года после объединения общественного движения "Чесні справи" и общественной организации "Патриот Украины". Основой политсилы стали активисты ОО " Гражданский Корпус "Азов", бывшие военные полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.

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      Теги: Новости Украины Новости США Коррупционные схемы в Укроборонпроме Новости Киева Национальный корпус Протесты
      Источник: 24 канал
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