"Нацкорпус" готовит масштабную акцию на Майдане: в США предупредили о возможном насилии

Партия "Национальный корпус" планирует провести 16 марта в Киеве на Майдане Незалежности масштабную акцию "Свинарчуків Порошенко – за грати!". Ее участники будут протестовать против коррупции в оборонной сфере Украины.

Акция будет проходить без партийной символики и флагов, заверили в Черкасской ячейке "Нацкорпуса". На Майдан приедут члены партии из ряда областей Украины.

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В "Нацкорпусе" также произнесли свои требования, которые озвучат во время акции:

Взять под стражу и арестовать счета и имущество вероятных участников коррупционных сделок в оборонной отрасли: уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского его сына Игоря, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства "Укроборонпрома" Павла Букина, директоров всех госпредприятий, которые были участниками схемы;

Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества;

Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;

От генпрокурора Юрия Луценко требуют еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением денег оборонного бюджета.

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Посольство США опубликовало предупреждение в связи с митингом, который должна провести националистическая группировка.

"Украинская националистическая группировка планирует митинговать на Майдане Незалежности ( ... ). Эта группировка была связана с проявлением насилия и общественными беспорядками, включая столкновениями с полицией. В этом районе ожидается скопление людей", – говорится в сообщении.

Посольство США рекомендует избегать толпы и следить по сообщениям в СМИ.

14 марта Государственный департамент США назвал украинские радикальные организации С14 и "Нацкорпус" группами ненависти. В ведомстве заявили, что по 2018 год были зафиксированы случаи, когда "группы ненависти" задерживали людей при явном попустительстве правоохранительных органов.

Что известно о "Национальном корпусе"?

Украинская политическая партия, которая появилась 14 октября 2016 года после объединения общественного движения "Чесні справи" и общественной организации "Патриот Украины". Основой политсилы стали активисты ОО " Гражданский Корпус "Азов", бывшие военные полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.