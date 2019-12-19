"Нацкорпус" перекрыл Крещатик в ходе протестов под Радой: фото, видео

Под Верховной Радой Украины уже третий день продолжаются протесты против земельной реформы. Одни из организаторов протестов – активисты "Национального корпуса" – в четверг, 19 декабря, перекрыли центральную часть Киева Крещатик.

Митингующие пропускают только общественный транспорт, сообщает корреспондент 24 канала. Акция продолжится до продления моратория на продажу земли. Интересно: Рынок земли и децентрализация: станут ли протесты массовыми В нынешней акции принимают участие около 100 активистов "Национального корпуса". На месте также работают представители полиции диалога. Протестующие держат в руках плакаты с призывами к власти: "Руки прочь от государственных земель!";

"Нет – уничтожению села";

"Продадим землю – потеряем будущее»;

"Землю – фермерам, а не олигархам". "Нацкорпус" перекрыл Крещатик в ходе протестов под Радой / Фото: 24 канал "Нацкорпус" перекрыл Крещатик в ходе протестов под Радой / Фото: 24 канал Активисты перекрыли Крещатик: смотрите видео