"Нацкорпус" перекрыл Крещатик в ходе протестов под Радой: фото, видео
Под Верховной Радой Украины уже третий день продолжаются протесты против земельной реформы. Одни из организаторов протестов – активисты "Национального корпуса" – в четверг, 19 декабря, перекрыли центральную часть Киева Крещатик.
Митингующие пропускают только общественный транспорт, сообщает корреспондент 24 канала. Акция продолжится до продления моратория на продажу земли.
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В нынешней акции принимают участие около 100 активистов "Национального корпуса". На месте также работают представители полиции диалога.
Протестующие держат в руках плакаты с призывами к власти:
- "Руки прочь от государственных земель!";
- "Нет – уничтожению села";
- "Продадим землю – потеряем будущее»;
- "Землю – фермерам, а не олигархам".
"Нацкорпус" перекрыл Крещатик в ходе протестов под Радой / Фото: 24 канал
Активисты перекрыли Крещатик: смотрите видео
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