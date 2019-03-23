Нацкорпус снова собрался на митинг в Киеве: пришло много пожилых людей (фото, видео)

После скандала с масштабными коррупционными схемами в "Укроборонпроме" еженедельные митинги Национального корпуса стали традицией. В эту субботу, 23 марта, к акции присоединилось немало пожилых людей.

Однако в самом Нацкорпусе убеждают, что не знают, кто это такие. А сами пожилые люди, заявляя о поддержке главного тезиса митинга националистов "Свинарчуков – за решетку", не могут четко ответить, за кого или против кого вышли и как им удалось так самоорганизоваться, передает корреспондент 24 канала с места событий.

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На митинг Нацкорпуса в Киеве пришло много пожилых людей: видео



К акции Нацкорпуса присоединились пожилые люди



К акции Нацкорпуса присоединились пожилые люди

На митинг Нацкорпуса пришло много пожилых людей: фото

Движение на главной улице столицы Крещатике пока не перекрывали, однако сцену уже установили.

Что известно о "Национальном корпусе"? Украинская политическая партия, которая появилась 14 октября 2016 года после объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины". Основой политсилы стали активисты ОО "Гражданский Корпус "Азов", бывшие военные полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.



Деятельностью Нацкорпуса обеспокоены в Соединенных Штатах. 14 марта Государственный департамент США назвал украинские радикальные организации С14 и "Нацкорпус" группами ненависти. В ведомстве заявили, что за 2018 год были зафиксированы случаи, когда "группы ненависти" задерживали людей при явном попустительстве правоохранительных органов.



Митинг Нацкорпуса в Киеве



Митинг Нацкорпуса в Киеве



Митинг Нацкорпуса в Киеве

Акция должна была начаться в 12 часов, однако людей пока немного, в отличие от предыдущей недели. Тогда, 16 марта, на Майдане Независимости в Киеве активисты "Нацкорпуса" и "Национальных дружин" тоже провели очередную акцию с требованием справедливо наказать виновных в хищениях в "Укроборонпроме". Организаторы заявляли, что на митинг собрались около 10 тысяч человек. Однако в МВД отметили, что участников было не больше 2 тысяч.

Журналисты 24 канала также пытались поговорить с участниками митинга, однако они имели четкий приказ не общаться со СМИ.

В прошлую субботу после ряда выступлений организаторов и активистов люди пошли к Администрации Президента. И участники, и организаторы акции подчеркивали, что все "будет происходить мирно". Однако без провокаций не обошлось – по дороге к АП митингующие забросали правоохранителей игрушечными розовыми свиньями.

Митинг Нацкорпуса в Киеве 23 марта: фото



Митинг Нацкорпуса в Киеве

Чего требует "Нацкорпус":

Взять под стражу и арестовать счета и имущество вероятных участников коррупционных сделок в оборонной отрасли: уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского его сына Игоря, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководителя "Укроборонпрома" Павла Букина, директоров всех госпредприятий, которые были участниками схемы;

Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества;

Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;

От генпрокурора Юрия Луценко требуют еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением денег оборонного бюджета.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"? Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей.

Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.



Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала. Гладковский имел фамилию Свинарчук, впрочем, в 2014 году сменил ее на фамилию матери.



После обнародования журналистами проекта "Наши деньги" коррупционных схем активисты начали проведение регулярных акций протеста. Началось со столицы. Несколько сотен активистов "Национальных дружин" и "Национального корпуса" прибыли 3 марта в Козин под Киевом, чтобы пикетировать дом сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского. С тех пор протесты националистов набирают обороты.