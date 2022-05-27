Над акваторией Очакова работала ПВО, – ОК "Юг"

Российские военные не прекращают обстреливать территорию Украины, в частности, Николаевщину. Препятствием для циничного плана захватчиков нанести ракетный удар еще раз стали подразделения противовоздушной обороны.

Россияне обстреляли поселок Куцуруб и Широкий

В пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили, что 26 мая над акваторией Очакова работали подразделения противовоздушной обороны. Остальные детали в командовании не рассказали.

Кстати После разгрома в Херсонской и Николаевской оккупанты начали подтягивать резервы из Крыма

Также российские военные вечером 26 мая совершили обстрелы Куцурубской и Широковской общин. По предварительной информации, пострадавших нет.

. 20 мая силы противовоздушной обороны сбили над Николаевской областью крылатую ракету Х. Российские военные выпустили ракету из стратегического бомбардировщика.

В оперативном командовании "Юг" также рассказали о том, что 26 мая вражеский вертолет пытался атаковать позиции украинских защитников . Однако вертолет получил достойный ответ украинских воинов и вынужден был отступить еще до того, как нанес удар.

Российские военные продолжают обстреливать Николаевщину

Николаевская область продолжает страдать от обстрелов со стороны вооруженных сил России. При обстреле оккупанты используют ракеты, минометы, артиллерию.

20 мая войска агрессора ударили по пригороду Николаева по реактивным системам залпового огня "Смерч". Также россияне ударили по Широковскому обществу.

21 мая российские захватчики вторично ударили в базу строительной компании в Николаевской области. Обстрел врага привел к пожару на небольшой заправочной станции.

На Николаевщине под обстрел россиян попали женщины, пасшие коров: одна из них погибла

Вечером 24 мая вооруженные силы России по артиллерии обстреляли Николаев . Оккупанты использовали ракетную систему залпового огня "Торнадо-С". В результате вражеских обстрелов в течение 24 мая сразу 4 человека в Николаевской области получили ранения .

В ночь на 25 мая россияне в очередной раз обстреляли Николаев из "Смерчей". Ночные обстрелы российских оккупантов привели к гибели двух мирных людей . Еще двое гражданских получили ранения.

Вражеские обстрелы продолжились и 26 мая. Поздним вечером в Николаеве и Херсоне сообщали о громких звуках взрывов .

Не пропустите – Залужный показал, как гаубицы М777 избивают кафиров: смотрите видео