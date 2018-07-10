Надеюсь, он таким останется: Кейт Миддлтон рассказала о характере сына Луи

Крещение принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских состоялось 9 июля в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсском дворце. Церемонию крещения провел архиепископ Кентерберийский Джастин Велди, где присутствовали и местные представители СМИ.

Журналисты, которые были на церемонии заметили, что всю церемонию принц спокойно спал на руках матери, об этом сообщает The Silver Times.

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Перед входом в часовню Кейт Миддлтон остановилась у архиепископа Кантерабирийского Джастина Уэлби, который отметил, что маленький Луи "очень спокойный и миролюбивый".

Надеюсь, он таким останется, – ответила герцогиня.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон неоднократно признавались, что в их доме всегда шумно и весело, благодаря принцессе Шарлотте и принцу Джорджу.

Напомним, Маленькая принцесса Шарлотта, которая является одним из детей четы Кейт Миддлтон и принца Уильяма, неожиданно "выпалила" журналистам после крещения принца Луи.