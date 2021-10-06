При этом мужчина не сможет внести залог, чтобы выйти оттуда. Говорится о трагедии, которая произошла 4 октября.

Накануне Задержали водителя фуры, сбившего двух мальчиков в Харькове

Что он рассказал в суде

На заседании 33-летний мужчина полностью признал свою вину. Однако еще заверил, что мальчики сами запрыгнули под колеса, поэтому шансов не было.

Две женщины закончили переход, я опускаю тормоза, накатом иду, из-за соседней фуры резко, может метра за 4, выбегают два парня с мячом. Я – по тормозам... У меня было 15 тонн груза, не успел остановить такую ​​машину,

– сказал подсудимый.

Также он добавил, что ему жаль обоих парней. Мол, имеет 3 детей и понимает, насколько это тяжело.



Заседание суда по сбитию 2 мальчиков / Фото Суспільного

Практически не имел опыта

С журналистами пообщался адвокат потерпевших Евгений Мельниченко. Он рассказал, что водитель в момент аварии почти не имел опыта дальнобойщика.

По его словам, это грубое нарушение не только водителя, но и работодателя. Он это поясным тем, что для управления таким грузовиком нужно иметь достаточный опыт в категории "С" – не менее 3 лет.

А у подсудимого была только категория "В" с 2017 года, а также категория "Е" – с 2019 А вот права для дальнобойщиков подозреваемый получил только в июне 2021 года.

Что известно о компании водителя

Фирма, в которой работает подсудимый, зарегистрированная в Одесской области. Она занимается перевозками грузов уже 15 лет.

Адвокат отметил, что его также будут пытаться привлечь к ответственности. По его словам, именно сотрудники компании должны были предотвратить эту трагедию в момент подбора работника.

"Семья полностью разбита"

Впоследствии дал комментарий дядя погибшего 12-летнего Дениса Игорь Аркатов. Он рассказал, что мальчик переехал в этот район 3 года назад. Школьник занимался спортом и в день трагедии как раз шел вместе с другом со стадиона.

Денис - единственный ребенок в семье, на которую были сделаны все ставки в жизни. Он был замечательным парнем, со всеми находил общий язык. Семья полностью разбита, невозможно о чем-то сейчас думать,

– сказал дядя погибшего.

Прощание с ребенком состоится 7 октября. Касательно другого потерпевшего, то пока известно лишь то, что он находится в больнице в критическом состоянии.



Дядя погибшего школьника / Фото Общественного

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