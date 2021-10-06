При этом мужчина не сможет внести залог, чтобы выйти оттуда. Говорится о трагедии, которая произошла 4 октября.
Накануне Задержали водителя фуры, сбившего двух мальчиков в Харькове
Что он рассказал в суде
На заседании 33-летний мужчина полностью признал свою вину. Однако еще заверил, что мальчики сами запрыгнули под колеса, поэтому шансов не было.
Две женщины закончили переход, я опускаю тормоза, накатом иду, из-за соседней фуры резко, может метра за 4, выбегают два парня с мячом. Я – по тормозам... У меня было 15 тонн груза, не успел остановить такую машину,
– сказал подсудимый.
Также он добавил, что ему жаль обоих парней. Мол, имеет 3 детей и понимает, насколько это тяжело.
Заседание суда по сбитию 2 мальчиков / Фото Суспільного
Практически не имел опыта
С журналистами пообщался адвокат потерпевших Евгений Мельниченко. Он рассказал, что водитель в момент аварии почти не имел опыта дальнобойщика.
По его словам, это грубое нарушение не только водителя, но и работодателя. Он это поясным тем, что для управления таким грузовиком нужно иметь достаточный опыт в категории "С" – не менее 3 лет.
А у подсудимого была только категория "В" с 2017 года, а также категория "Е" – с 2019 А вот права для дальнобойщиков подозреваемый получил только в июне 2021 года.
Что известно о компании водителя
Фирма, в которой работает подсудимый, зарегистрированная в Одесской области. Она занимается перевозками грузов уже 15 лет.
Адвокат отметил, что его также будут пытаться привлечь к ответственности. По его словам, именно сотрудники компании должны были предотвратить эту трагедию в момент подбора работника.
"Семья полностью разбита"
Впоследствии дал комментарий дядя погибшего 12-летнего Дениса Игорь Аркатов. Он рассказал, что мальчик переехал в этот район 3 года назад. Школьник занимался спортом и в день трагедии как раз шел вместе с другом со стадиона.
Денис - единственный ребенок в семье, на которую были сделаны все ставки в жизни. Он был замечательным парнем, со всеми находил общий язык. Семья полностью разбита, невозможно о чем-то сейчас думать,
– сказал дядя погибшего.
Прощание с ребенком состоится 7 октября. Касательно другого потерпевшего, то пока известно лишь то, что он находится в больнице в критическом состоянии.
Дядя погибшего школьника / Фото Общественного
Коротко об этой аварии
- Фура DAF влетела в 12-летнего и 13-летнего парней на Большой Кольцевой.
- Дети в тот момент пересекали дорогу на неконтролируемом переходе.
- За несколько часов младший пострадавший скончался от полученных травм
- Водителя задержали на следующий день.
- Ему объявили подозрение по статье о нарушении правил дорожного движения.
- Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы