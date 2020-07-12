Дочернее предприятие "Нафтогаза" заказало программное обеспечение для управления талантами на 1,97 миллиона евро.

Разработчиком приобретенного софта является британская компания Cornerstone OnDemand. Об этом сообщили "Наши деньги", ссылаясь на данные системы Prozorro.

К слову "Нафтогаз" планирует инвестировать в 30 миллиардов в добычу газа

Программное обеспечение будут внедрять на трех направлениях:

Learning – для обучения персонала;

Performance – для управления производительностью;

Careers – для карьерного планирования и Recruiting для подбора персонала.

По меньшей мере 15 тысяч пользователей смогут этим пользоваться до конца 2022 года. Кроме этого, если будет необходимо, "Нафтогаз Цифровые технологии" отдельно закажет дополнительные услуги по внедрению и настройке в объеме не более 200 человеко-дней.

Что известно о "Нафтогаз Цифровые технологии"