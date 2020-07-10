В Балаклейском районе Харьковской области группа "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию "Андреевка". Это пилотный проект, а мощность станции составляет почти 1 мегаватт.

Оборудование и услуги для монтажа станции "Нафтогаз" закупал через систему Prozorro. Большинство использованных комплектующих – украинского производства. Станция получила "зеленый" тариф с июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

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СЭС "Андреевка" – это пилотный проект дивизиона "Новая энергия", который занимается анализом технических и регуляторных механизмов развития возобновляемой энергетики для группы "Нафтогаз".

В "Нафтогазе" добавили, что возобновляемая энергетика – один из приоритетов дальнейшей работы. Предприятия группы уже используют солнечные панели как дополнительный источник электроэнергии на административных зданиях.

СЭС на Харьковщине / фото пресс-служба " Нафтогаза"

СЭС "Андреевка" на Харьковщине / фото пресс-служба " Нафтогаза"

Кстати, компания планирует завершить строительство значительно более мощной солнечной электростанции на Житомирщине в сентябре этого года, а также расширить сеть электрозарядных станций в Киеве.