19:41
5 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
30°C 18°C
  • понедельник
    25°C 18°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Нагло соврала, – в сети гневно отреагировали на сообщения беременной Регины Тодоренко

360 Читати новину українською
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Фото из соцсетей

Украинская телеведущая Регина Тодоренко уже не скрывает своей беременности. Звезда публикует фото, на которых виден округлившийся живот. Однако пользователей сети разозлило, что почти 2 месяца назад телеведущая с улыбкой доказывала, что единственное "детище", которое она ждет – это шоу "Пятница".

В начале июня в России состоялась церемония вручения премий "Муз-ТВ". Торжественное событие посетила украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая засветила округлившийся живот в пышном платье. Однако, когда в СМИ просочилась информация о беременности звезды, а в сети все спрашивали о будущем ребенке, она резко опровергла все слухи.

"Друзья, хватит распускать слухи! Видео для тех, у кого есть чувство юмора! Шоу "Пятница" – это мое детище. Именно его я вынашивала 9 месяцев, а то и год! Спасибо моим адекватным и умным поклонникам, которые хоть не ленятся заглядывать в аккаунты, которые я публикую, и замечают хэштеги", – написала Регина, добавив видео, на котором она показывает, как выглядит беременной и нет.

 

Ребята , хватит распускать слухи! Видео для тех, у кого есть чувство юмора!!!! Шоу #ПятницаСРегиной @prtshow - это мое детище, именно его я вынашивала 9 месяцев, а то и год! И наконец-то «МЕНЯ МОЖНО ПОЗДРАВЛЯТЬ» - 29го июня премьера состоится на канале @fridaytv #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница Спасибо моим адекватным и умным фанам, которые хоть не ленятся заглядывать в аккаунты , которые я публикую и замечают хэштеги #29июня #пятницу

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

 

Стоит отметить, что в конце видео звезда с насмешкой гладит свой живот, показывая, что не беременна. Именно это разгневало пользователей сети, которые увидели в этом "наглую ложь".

Злит, потому что Регина прямо сказала, что не беременна. Я думаю, многим неприятно, что им нагло соврали (если она на самом деле беременна).
– написал один из пользователей сети.

Хейтера Регина Тодоренко попросила дать ссылку на свои слова, потому что ей "интересно, где она такое сказала". И это еще больше возмутило людей.

Читайте также: Регина Тодоренко в очередной раз показала беременный живот: фото

"Так видео у вас было, где вы стояли после премии и демонстрировали, что не беременны, когда всем казалось наоборот", – написал комментатор.

Вы точно уверены, что я там отрицаю? Или все-таки стоит быть более внимательными к тому, что я говорю, чтобы не искажать?
– ответила Регина Тодоренко.

Такая игра словами телеведущей точно не пришлась по душе ее поклонникам в сети, ведь тысячи людей почувствовали себя обманутыми. Но есть и такие, кто искренне радуется за звезду и оправдывает ее коварство в сети.

"Видео в платье, о котором все вспоминали, не было отрицанием беременности. Там Регина просто поворачивалась в профиль и анфас и говорила: Так беременна, так не беременна". Все остальное вы надумали сами, а теперь обвиняете во лжи", – защитила Тодоренко одна из поклонниц. На это звезда ответила ей благодарностью.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные мамы Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Жестокое избиение девушки сверстниками и массовое отравление шаурмой – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Жестокое избиение девушки сверстниками и массовое отравление шаурмой – топ-5 видео недели
Особенности нейромаркетинга и как это может повлиять на общественный выбор
сегодня, 19:02 Особенности нейромаркетинга и как это может повлиять на общественный выбор
Катерина Одарченко
Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными
Андрій Шляхтін
Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
сегодня, 16:01 Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
Блог Медіа
Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
сегодня, 13:00 Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
Тетяна Острікова
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук