Нагло соврала, – в сети гневно отреагировали на сообщения беременной Регины Тодоренко

Украинская телеведущая Регина Тодоренко уже не скрывает своей беременности. Звезда публикует фото, на которых виден округлившийся живот. Однако пользователей сети разозлило, что почти 2 месяца назад телеведущая с улыбкой доказывала, что единственное "детище", которое она ждет – это шоу "Пятница".

В начале июня в России состоялась церемония вручения премий "Муз-ТВ". Торжественное событие посетила украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая засветила округлившийся живот в пышном платье. Однако, когда в СМИ просочилась информация о беременности звезды, а в сети все спрашивали о будущем ребенке, она резко опровергла все слухи.

"Друзья, хватит распускать слухи! Видео для тех, у кого есть чувство юмора! Шоу "Пятница" – это мое детище. Именно его я вынашивала 9 месяцев, а то и год! Спасибо моим адекватным и умным поклонникам, которые хоть не ленятся заглядывать в аккаунты, которые я публикую, и замечают хэштеги", – написала Регина, добавив видео, на котором она показывает, как выглядит беременной и нет.

Стоит отметить, что в конце видео звезда с насмешкой гладит свой живот, показывая, что не беременна. Именно это разгневало пользователей сети, которые увидели в этом "наглую ложь".

Злит, потому что Регина прямо сказала, что не беременна. Я думаю, многим неприятно, что им нагло соврали (если она на самом деле беременна).

– написал один из пользователей сети.

Хейтера Регина Тодоренко попросила дать ссылку на свои слова, потому что ей "интересно, где она такое сказала". И это еще больше возмутило людей.

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"Так видео у вас было, где вы стояли после премии и демонстрировали, что не беременны, когда всем казалось наоборот", – написал комментатор.

Вы точно уверены, что я там отрицаю? Или все-таки стоит быть более внимательными к тому, что я говорю, чтобы не искажать?

– ответила Регина Тодоренко.

Такая игра словами телеведущей точно не пришлась по душе ее поклонникам в сети, ведь тысячи людей почувствовали себя обманутыми. Но есть и такие, кто искренне радуется за звезду и оправдывает ее коварство в сети.

"Видео в платье, о котором все вспоминали, не было отрицанием беременности. Там Регина просто поворачивалась в профиль и анфас и говорила: Так беременна, так не беременна". Все остальное вы надумали сами, а теперь обвиняете во лжи", – защитила Тодоренко одна из поклонниц. На это звезда ответила ей благодарностью.