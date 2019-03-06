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      Нагруженные вооружением военные корабли Турции зашли в Одессу: фото

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      Два турецких военных корабля зашли в Одессу
      Два турецких военных корабля зашли в Одессу / Думская

      Два корабля военно-морских сил Турции зашли в порт Одессы с "дружественным визитом" в рамках ежегодных учений турецких ВМС "Голубая родина". На бортах кораблей расположено разнообразное вооружение.

      Фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti пришвартовались у одного из причалов морского вокзала, сообщает местное издание "Думская".

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      Так, во время маневров 67 турецких боевых кораблей с 6 по 8 марта посетят 40 иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях – среди них и российские. В трех морях одновременно такие учения проходят впервые в истории Турции. У одесситов будет возможность побывать на турецких кораблях.

      Фрегат TCG Barbaros (F244) принадлежит к классу фрегатов типа МЕКО 200.

      В порт Одеси зайшли військові турецькі кораблі
      В Одессу зашли два военных корабля Турции/ Источник: dumskaya.net

      Корабль построила в Германии компания Blohm+Voss, а на вооружение его приняли в 1997 году. Длина корабля – 117 метров, а ширина – 15.


      Один из них – фрегат TCG Barbaros/ Источник: dumskaya.net

      На борту фрегата есть ракетное, артиллерийское и зенитное вооружение, в том числе 8 шахтных пусковых установок Mk 41 для зенитных ракет "Си Сперроу" и 8 установок для противокорабельных ракет "Гарпун". Также есть авиационное вооружение – вертолет Sikorsky S-70B Seahawk.

      Штурмовой катер TCG Marti приняли на вооружение военно-морских сил Турции в августе 1978 года. Его длина – 58 метров, ширина – 7,6.

      В Одесу зайшли військові кораблі
      Другой корабль-гость – штурмовой катер TCG Marti/ Источник: dumskaya.net

      Он вооружен 76-мм артустановкой и 35-мм зенитными пушками. Кроме того, на кораблях этого типа впервые в ВМС Турции были установлены американские противокорабельные ракеты "Гарпун".

      В Одесу зайшли військові кораблі Туреччини
      Одесситы смогут посетить корабли/Источник: dumskaya.net

      "Голубая родина-2019" – не только название учений, но и геополитическая концепция. Она определяет политически-военный вектор Анкары на ближайшие 10 лет. Власть Турции подчеркнула, что придерживалась всех правил, – учения планировались за шесть месяцев заранее в соответствии с правилами НАТО. Продлятся они до 8 марта.

      Отметим, что в порт Одессы 25 февраля вошел американский эсминец USS Donald Cook, а покинул его 27 февраля. Корабль принял участие в учениях военно-морских сил Турции. "Дональд Кук" – третье американское военно-морское судно, которое провело операцию в Черном море в 2019 году. Его визит в Одессу был четвертым заходом судов США в этот порт с января 2018 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Новости Турции Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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