Нагруженные вооружением военные корабли Турции зашли в Одессу: фото

Два корабля военно-морских сил Турции зашли в порт Одессы с "дружественным визитом" в рамках ежегодных учений турецких ВМС "Голубая родина". На бортах кораблей расположено разнообразное вооружение.

Фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti пришвартовались у одного из причалов морского вокзала, сообщает местное издание "Думская".

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Так, во время маневров 67 турецких боевых кораблей с 6 по 8 марта посетят 40 иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях – среди них и российские. В трех морях одновременно такие учения проходят впервые в истории Турции. У одесситов будет возможность побывать на турецких кораблях.

Фрегат TCG Barbaros (F244) принадлежит к классу фрегатов типа МЕКО 200.



В Одессу зашли два военных корабля Турции/ Источник: dumskaya.net

Корабль построила в Германии компания Blohm+Voss, а на вооружение его приняли в 1997 году. Длина корабля – 117 метров, а ширина – 15.



Один из них – фрегат TCG Barbaros/ Источник: dumskaya.net

На борту фрегата есть ракетное, артиллерийское и зенитное вооружение, в том числе 8 шахтных пусковых установок Mk 41 для зенитных ракет "Си Сперроу" и 8 установок для противокорабельных ракет "Гарпун". Также есть авиационное вооружение – вертолет Sikorsky S-70B Seahawk.

Штурмовой катер TCG Marti приняли на вооружение военно-морских сил Турции в августе 1978 года. Его длина – 58 метров, ширина – 7,6.



Другой корабль-гость – штурмовой катер TCG Marti/ Источник: dumskaya.net

Он вооружен 76-мм артустановкой и 35-мм зенитными пушками. Кроме того, на кораблях этого типа впервые в ВМС Турции были установлены американские противокорабельные ракеты "Гарпун".



Одесситы смогут посетить корабли/Источник: dumskaya.net

"Голубая родина-2019" – не только название учений, но и геополитическая концепция. Она определяет политически-военный вектор Анкары на ближайшие 10 лет. Власть Турции подчеркнула, что придерживалась всех правил, – учения планировались за шесть месяцев заранее в соответствии с правилами НАТО. Продлятся они до 8 марта.

Отметим, что в порт Одессы 25 февраля вошел американский эсминец USS Donald Cook, а покинул его 27 февраля. Корабль принял участие в учениях военно-морских сил Турции. "Дональд Кук" – третье американское военно-морское судно, которое провело операцию в Черном море в 2019 году. Его визит в Одессу был четвертым заходом судов США в этот порт с января 2018 года.