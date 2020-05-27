Накопительные пенсии в Украине станут обязательными: преимущества и недостатки

Украина поэтапно переходит к системе добровольных взносов. Для этого в 2021 хотят сделать накопительные пенсии обязательными. Украинцы будут выбирать негосударственные пенсионные фонды и там открывать индивидуальный счет.

Украинцы смогут откладывать на собственную пенсию, а не платить за чужую. Соответствующий законопроект рассмотрят в Верховной Раде. 24 канал разбирался в достоинствах и недостатках.

Обязательные взносы делать украинцы

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", который предусматривает обязательные отчисления на счет своей будущей "второй" пенсии.

Важно В 2021 году Украина может перейти к накопительной пенсионной системы

В проект закона говорится о том, что работники должны будут платить как минимум 1% от дохода на свой накопительный счет.

"Работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а участники системы (работающие лица) будут платить взносы в размере 1 процента от заработной платы (дохода). По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы такого работника", – указывают в объяснительной записке к законопроекту.

В то же время премьер Шмыгаль уверяет, что накопительная система не предусматривает никаких дополнительных выплат со стороны населения. "Обсуждается следующий вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем на накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, еще 2% берем по НДФЛ", – рассказал Денис Шмыгаль.

ЕСВ – это единый социальный взнос. То есть именно та часть налогов, которая идет на пенсии. В 2020 году его размер – 22% от зарплаты или по меньшей мере 918 гривен 6 копеек.



НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Это общегосударственный налог, взимаемый с доходов. Доля НДФЛ колеблется от 5% до 18% в зависимости от видов дохода.

Пока слова премьера лишь обещание, не закрепленное в документах. Возможно, к законопроекту №2683 таки внесут изменения и будет так, как анонсировал Шмыгаль. Но в том виде, в котором законопроект зарегистрировали, украинцам придется платить хотя бы 1% от зарплаты.

Заметим, что уплата ЕСВ в размере 1039 гривен пока остается.

Как законопроект изменит получение пенсии для будущих пенсионеров

В Украине уже действует накопительная система пенсий, но на добровольной основе. Этот законопроект сделает его обязательным. Денис Шмыгаль отметил, что когда человек достигнет пенсионного возраста, то у него будет 3 варианта получения своих пенсионных накоплений:

единовременная выплата 100% накоплений;

ускоренные выплаты: разбивка суммы на ежемесячные платежи в течение 5-10 лет

пожизненное содержание. Это фиксированные ежемесячные выплаты.

Накопительную пенсию можно унаследовать.

По словам Шмыгаля, 4% сбор позволит при нынешних ценах накопить до выхода на пенсию 1 миллион гривен. Впрочем, журналисты 24 канала подсчитали, что эта сумма преувеличена в несколько раз. И при нынешней средней зарплаты такие накопления придется делать 182 года. А за 35 лет удастся накопить разве около 190 тысяч гривен.

Плюсы накопительных пенсий

Сам аргумент, что такая система действует в США, Великобритании, Германии и других высокоразвитых государствах свидетельствует о ее эффективности. Вот еще несколько преимуществ:

Украинцы станут менее зависимыми от государства, которое осуществляет и регулирует пенсионные выплаты.

от государства, которое осуществляет и регулирует пенсионные выплаты. Накопление будут индивидуальными и будут зависеть от человека, а не компании или государства.

и будут зависеть от человека, а не компании или государства. Размер будущей пенсии можно легче контролировать и идти к желаемой цели. Сейчас абсолютное большинство пенсионеров получают пенсию близкую к минимальной. Критерии дифференциации размера пенсии станут более справедливыми.

будущей пенсии можно легче контролировать и идти к желаемой цели. Сейчас абсолютное большинство пенсионеров получают пенсию близкую к минимальной. Критерии дифференциации размера пенсии станут более справедливыми. Пенсию можно унаследовать , если человек застрахован.

, если человек застрахован. Система становится более эффективной, ведь на поле вступают негосударственные компании.

компании. Накопленные деньги можно инвестировать различным образом: акции, ценные бумаги, золото, депозиты, недвижимость и т. Это помешает обесцениванию пенсии на выходе, поскольку, во-первых, украинская валюта нестабильна, а во-вторых, инфляция достаточно высока. Инвестициями занимается фонд, который вы выбираете.

Минусы накопительных пенсий

В украинских условиях накопительная пенсионная система немет ряд рисков и недостатков. Одним из рисков является давление на госбюджет, ведь поступления в Пенсионный фонд уменьшатся. Государство и сейчас дофинансирует миллиарды гривен в Пенсионный фонд, потому что взносов ЕСВ не хватает. В ближайшие годы количество пенсионеров будет увеличиваться, а с новой системой количество плательщиков именно в Пенсионный фонд – уменьшится. Понятно, что тогда придется в больших масштабах дофинансировать выплату пенсий, а это образовует "дыру" в бюджете или заставит экономить на других программах.

Инфляция заставлять что-то делать с пенсионными сбережениями, чтобы они не потеряли свою покупательную способность спустя годы или десятки лет. Это может быть как преимуществом (если удастся благодаря инвестиционной деятельности увеличить накопления), так и недостатком, когда нет уверенности и стабильности, что спустя столько лет накопления будут обладать той же ценностью.

Накопительная пенсия более уязвима к экономическим кризисам, пришли к выводу в профильном комитете. А вот солидарная пенсия (действующая система) во времена кризиса более стабильна. Для Украины, которая пока не способна противостоять экономическим вызовам, – это проблема.

При выборе ненадежного НПФ (негосударственный пенсионный фонд) можно остаться без пенсии.

Для работы накопительной системы в Украине создадут новые органы, среди которых Пенсионное казначейство. Его работу нужно будет дофинансировать из госбюджета в течение первых 2 лет. Это также создает дополнительное давление на госбюджет.

Негосударственные пенсионные фонды

В Украине более 60 негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Общее количество участников НПФ год назад составляло 860,8 тысячи человек. Украинцы заплатили в эти фонды 2,07 млрд грн (90,5% всех вкладов поступили от работодателей). То есть вовлечены в добровольные пенсионные программы лишь 7% работающего населения.

Как выбрать НПФ

Нужно брать два основных критерия во внимание: надежность и доходность. Посмотрите сколько лет на рынке соответствующий НПФ, кто владелец, не является ли этот фонд оффшорным (для этого следует найти конечного бенефициара). Доходность можно увидеть на сайте фонда за каждый год работы. В кризисные времена доходность может быть отрицательной, но в другие годы должна приносить прибыль. Кроме этого, стоит обратить внимание на структуру активов. Если фонд их диверсифицирует, вкладывая в акции, депозиты, облигации и другие финансовые инструменты – это хорошо.

Как открыть пенсионный счет

Для этого нужны лишь паспорт и идентификационный номер налогоплательщика. В Фонде вы отмечаете с какой периодичностью и какие размеры взносов будете делать. Это можно менять. Затем нужно делать онлайн-переводы денег или через кассы банков. Оформить счет можно и на кого-то из семьи и тогда выступать вкладчиком.

Причины перехода на накопительную систему

Накопительная система – это переходный этап от солидарной пенсии до добровольных взносов, которые практикуют в странах Запада. Это система, где каждый ответственен за свое будущее и именно от него зависит размер будущей пенсии. В Украине уже давно хотят перейти к этой системе, но демографические прогнозы заставляют законодателей спешить, иначе будущие пенсионеры останутся без пенсий.

В Украине каждый четвертый – пенсионер. По данным Пенсионного фонда в начале 2020 было 11,3 миллиона пенсионеров. Пока их меньше чем трудоспособного населения, но в ближайшие годы это соотношение изменится. В Украине быстрый темп "старения нации".

Сейчас больше налогоплательщиков, которые платят взносы в Пенсионный фонд, чем пенсионеров, которые из этих взносов получают пенсии. Однако по прогнозам, уже к 2040 году доля пенсионеров станет выше доли плательщиков, а к 2050 году пенсионеров будет уже на 21% больше, чем плательщиков этих взносов.

Если сейчас при низких пенсиях, Украина приходится все время дофинансировать Пенсионный фонд, потому что не хватает денег, то понятно, что при таких прогнозах речь не будет идти не то, что о повышении уровня жизни пенсионеров. Денег не будет даже для того, чтобы обеспечить пенсионеров минимальными выплатами. Поэтому переход к системе добровольных взносов – не только модернизация пенсионной системы в Украине, но и необходимый шаг.