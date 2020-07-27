Курс гривны к доллару и евро 27 июля на наличном рынке вел себя по-разному – "зеленый" дешевеет второй день подряд после затяжного роста, а вот евро снова существенно прибавило в цене.

Доллар в понедельник подешевел на 10 копеек – покупали его за 27,59 гривны (-6 копеек по сравнению с пятницей), а продавали – по 27,85 гривны (-9 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в понедельник подорожало на 18 копеек – покупали его за 31,97 гривны, а продавали по 32,51 гривны.

Наличный курс валют в Киеве 27 июля такой:

доллар – 27,60 гривны (покупка) и 27,70 гривны (продажа)

евро – 32,10 гривны (покупка) и 32,25 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 27 июля доллар подешевел на 12 копеек и стоил 27,76 гривны. Евро подешевело на 2 копейки – до отметки 32,22 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период гривна подешевела сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара произошел в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар росло в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня НЕ отвечает за курс валют и искусственно Плазменные его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы - аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту - провоцирует спрос, а значит - и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту - создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтоб спокойно жить.

Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала