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      Наличный курс валют 10 октября: евро и доллар еще больше подешевели

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      Наличный курс валют 10 октября в Украине
      Наличный курс валют 10 октября в Украине / politeka.net

      Курс гривны относительно евро и доллара 10 октября на наличном рынке укрепился. Евро потерял 11 копеек, доллар опустился больше.

      Доллар покупали за 24,54 грн, (на 14 копеек дешевле, чем в среду), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 24,88 (-16 копеек).

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      Евро в четверг подешевело на 11 копеек. Его покупали за 26,88 грн, а продавали по 27,38 грн.

      По курсу валют от НБУ 10 октября доллар подешевел на 1 копейку и стоил 24,70 грн. Евро подешевел на 2 копейки и стоил 27,12 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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