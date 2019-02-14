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      Наличный курс валют 14 февраля: доллар подорожал

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      Наличный курс валют 14 февраля в Украине
      Наличный курс валют 14 февраля в Украине / ua.news

      Курс гривны относительно доллара 14 февраля на наличном рынке упал на несколько копеек. Цена евро не изменилась.

      Евро в четверг стоил так же, как в среду, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Европейскую валюту покупали за 30,49 грн, а продавали за 30,94 грн.

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      Доллар покупали за 27,06 грн (+7 копеек), а продавали за 27,30 грн (+5 копеек).

      По курсу валют от НБУ 14 февраля доллар подорожал на 9 копеек и стоил 27,09 грн. Евро прибавил в цене 12 копеек и подрос до 30,62 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна
      Источник: 24 Канал
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