19:59
28 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      20:51, 27 ноября
      Вєсті.UA
      19:06, сегодня
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Наличный курс валют на 28 ноября: доллар и евро подорожали впервые за 10 дней

      39 Читати новину українською
      Наличный курс валют 28 ноября в Украине / morguefile.com/

      Курс гривны относительно евро и доллара 28 ноября на наличном рынке снизился на несколько копеек. Хотя это не значительные изменения, однако гривна упала впервые с 19 ноября.

      Доллар в четверг подорожал на 3 копейки. Валюту покупали за 23,91 гривны, а продавали по 24,13 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      К теме: Как изменится курс доллара до Нового года?

      Евро покупали за 26,25 гривны (+3 копейки), а продавали по 26,60 гривны (+2 копейки).

      По курсу валют от НБУ 28 ноября цена доллара не изменилась и осталась на уровне 23,98 гривны. Евро же подешевел на 2 копейки и стоил 26,40 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Интересно: Сколько денег мигранты перечислят в Украину до конца года: невероятная сумма

      Почему доллар "прыгает"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
      сегодня
      3586
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:08 Пиар ради "лайков"? Все, что стоит знать о деле об угрозах Зеленскому
      Інна Жолобович 337
      сегодня , 17:00 Чорна п'ятниця здорової людини: як підготуватись та не стати жертвою маркетологів
      Блог Соцмережі 515
      27 ноября , 19:51 Бюджетная 3Д модель электрокамина: обзор новинки 2020 года
      106
      сегодня , 16:30 Вихід депутатів зі "Слуги народу": чому це комедія та де тут кримінал
      Антон Голобородько 250
      сегодня , 15:37 Елена Зеркаль подала в отставку: биография дипломата
      Ірина Вихрущ 3907
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук