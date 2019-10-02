Наличный курс валюты 2 октября: гривна существенно потеряла за день

Курс гривны относительно евро и доллара 2 октября на наличном рынке существенно снизился – курс покупки вырос на 45-55 копеек, а продажи – на 70-80 копеек.

Доллар покупали за 24,92 грн, что на целых 47 копеек дороже, чем во вторник, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 25,63 грн (+70 копеек).

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Евро покупали за 27,07 грн (на 55 копеек дороже, чем во вторник), а продавали по 27,93 грн (+81 копейка).

Согласно курсу валют от НБУ 2 октября доллар подорожал на 35 копеек и стоил 24,55 грн. Евро подорожал на 41 копейку и стоил 26,76 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?

Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала