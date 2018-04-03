Наличный курс валют 3 апреля: доллар снова растет

Курс гривны относительно доллара 3 апреля на наличном рынке начал падать. А вот с евро ситуация лучше.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник на наличном рынке покупали по 31,96 грн, что на 1 копейку дороже, чем в понедельник, а продавали по 32,54 грн (так же, как и накануне).

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Доллар 3 апреля покупали по 26 грн (+3 копейки), а продавали по 26,34 грн (+4 копейки).

По курсу валют от НБУ 3 апреля доллар подешевел на 14 копеек и стоил 26,16 грн. А евро за сутки потерял в цене еще 18 копеек, опустившись до отметки 32,23 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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