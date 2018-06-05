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Наличный курс валют 5 июня: доллар и евро пошли вверх

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Наличный курс валют 5 июня в Украине
Наличный курс валют 5 июня в Украине / fdlx.com

Курс гривны относительно евро и доллара 5 июня на наличном рынке несущественно упал.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали по 30,20 грн (+2 копейки по сравнению с понедельником), а продавали по 30,71 грн (+4 копейки).

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Доллар покупали по 25,89 грн (на 2 копейки дороже, чем в понедельник), продают по 26,12 грн (+2 копейки).

По курсу валют от НБУ 5 июня доллар подорожал на 2 копейки и стоил 26,13 грн. Евро же прибавил в цене 20 копеек и стоил 30,67 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 года (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжает падение. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/ евро.

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Теги: Новости Украины евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
Источник: 24 Канал
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