19:47
6 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как опозорился Путин. Почему Лавров поехал за солью аж в Кыргызстан
      Вєсті Кремля
      21:26, 5 февраля
      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке
      Вєсті.UA
      19:13, сегодня
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Наличный курс валют 6 февраля: доллар и евро продолжают стремительно дешеветь

      0 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 06.02.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 6 февраля в Украине / wsj.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 6 февраля на наличном рынке продолжил существенно укрепляться – обе валюты опустились до минимальных показателей за последние 6 месяцев.

      Евро покупали в среду по 30,57 гривен – это на 34 копейки дешевле, чем день назад, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали же евро по 31,11 гривне на 27 копеек дешевле, чем во вторник.

      Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

      Доллар 6 февраля преодолел психологическую отметку в 27 гривен – покупали его по 26,87 гривен (-21 копейка), а продавали – по 27,19 гривен (-18 копеек).

      По курсу валют от НБУ 6 февраля доллар подешевел еще на 21 копейку и стоил 27,21 грн. Евро потерял в цене более существенно – 30 копеек и упал до 31,09 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривен и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Петля на шее или путь к реформам: о госдолге Украины и кредитовании МВФ

      blog_ava
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      сегодня
      87231
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Доллар Гривна Доллар-Гривна
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Без документов и денег в чужом городе: что делать и куда обращаться
      сегодня , 19:01 Без документов и денег в чужом городе: что делать и куда обращаться
      91
      Супрун предлагали взятку квартирой, но она отказалась: что об этом нужно знать
      сегодня , 18:34 Супрун предлагали взятку квартирой, но она отказалась: что об этом нужно знать
      41
      Монетизация субсидий и льгот запущена: как она будет действовать
      сегодня , 18:00 Монетизация субсидий и льгот запущена: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 4525
      Як митники заробляють на чесних підприємцях: нова схема
      сегодня , 17:30 Як митники заробляють на чесних підприємцях: нова схема
      Тетяна Острікова 115
      Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту
      сегодня , 17:02 Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту
      Олексій Чибісов 3555
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Медицинская реформа в Украине поражает результатами, – Гройсман
       3 августа 2018 , 12:40
      Зарплата министра Ревы: названа сумма, которую он заработал за прошлый год
       11 января 2018 , 10:46
      Хавбек сборной Украины ювелирным голом не спас Ференцварош от поражения главному конкуренту за чемпионство Венгрии
       16 декабря 2018 , 23:41
      Легенда Интера может возглавить команду после увольнения Спаллетти
       4 февраля , 18:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук