Наличный курс валют 6 февраля: доллар и евро продолжают стремительно дешеветь

Курс гривны относительно евро и доллара 6 февраля на наличном рынке продолжил существенно укрепляться – обе валюты опустились до минимальных показателей за последние 6 месяцев.

Евро покупали в среду по 30,57 гривен – это на 34 копейки дешевле, чем день назад, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали же евро по 31,11 гривне на 27 копеек дешевле, чем во вторник.

Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

Доллар 6 февраля преодолел психологическую отметку в 27 гривен – покупали его по 26,87 гривен (-21 копейка), а продавали – по 27,19 гривен (-18 копеек).

По курсу валют от НБУ 6 февраля доллар подешевел еще на 21 копейку и стоил 27,21 грн. Евро потерял в цене более существенно – 30 копеек и упал до 31,09 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривен и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Петля на шее или путь к реформам: о госдолге Украины и кредитовании МВФ