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      Наличный курс валют 6 августа: доллар возобновил падение

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      Наличный курс валют сегодня – курс доллара и евро на 6 августа 2019
      Наличный курс валют 6 августа в Украине / uznews.uz

      Курс гривны относительно евро и доллара 6 августа на наличном рынке продолжает держаться в пределах 25,5 грн, за день гривна укрепилась на несколько копеек. В то же время курс гривны относительно евро незначительно упал.

      Доллар во вторник покупали по 25,48 грн (на 4 копейки дешевле, чем накануне), а продавали по 25,78 грн (-7 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали за 28,41 грн (на 9 копеек дороже, чем в понедельник), а продавали по 28,88 грн (+4 копейки).

      По курсу валют от НБУ 6 августа доллар подорожал на 19 копеек и стоил 25,73 грн. Евро подорожал на 41 копейку и стоил 28,77 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Что происходит с курсом доллара: объяснение эксперта

      Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Евро Валюта Курсы валют Доллар Гривна Доллар-Гривна
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