Наличный курс валют 7 марта: доллар потерял еще 10 копеек

Курс гривны относительно евро и доллара 7 марта на наличном рынке, как и в предыдущие дни, продолжил существенно укрепляться, прибавив в цене 10-15 копеек.

Евро 7 марта "похудел" на 14 копеек по сравнению с предыдущим днем, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его по 29,71 гривны, а продавали – по 30,16 гривны.

Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

Доллар в четверг подешевел на 10 копеек – покупали его за 26,32 гривны, а продавали – по 26,58 гривны.

По курсу валют от НБУ 7 марта доллар подешевел сразу на 28 копеек и стоил 26,48 грн. Евро потерял в цене еще больше, 38 копеек, и стоил 29,93 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Украинцам обещают среднюю зарплату в 12 000 гривен