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Наличный курс валют 10 мая: евро просел после выходного

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Наличный курс валют 10 мая в Украине
Наличный курс валют 10 мая в Украине / mises.org

Курс гривны относительно евро 10 мая на наличном рынке потерял 9-12 копеек, а вот курс американского доллара за это время почти не изменился.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро просел довольно ощутимо – покупали его по 30,84 гривны, что на 9 копеек меньше, чем 8 мая. Продавали евро 31,39 гривны – это на 12 копеек меньше, чем во вторник.

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Доллар в четверг покупали на 1 копейку дешевле, чем во вторник – по 25,97 гривны, а продавали – по 26,22 гривны (на 2 копейки дешевле, чем 8 мая).

По курсу валют от НБУ 10 мая доллар потерял 8 копеек по сравнению со вторником и стоил в 26,21 грн. Зато евро подешевел ощутимее, сразу на 17 копеек, и стоил 31,12 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
Источник: 24 Канал
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